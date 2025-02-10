Армія РФ вкрила вогнем Нікополь: постраждали дві жінки
Понеділок, 10 лютого 2025, 22:00
Російські війська увечері 10 лютого обстріляли з артилерії місто Нікополь в Дніпропетровській області, поранили двох жінок.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Увечері російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь.
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Постраждали дві жінки – 18 та 44 років. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають необхідну меддопомогу".
Деталі: Також росіяни пошкодили приватні будинки, господарську споруду, газогін.