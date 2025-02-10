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Армия РФ обстреляла Никополь: пострадали две женщины

Понедельник, 10 февраля 2025, 22:00
Армия РФ обстреляла Никополь: пострадали две женщины
Фото - Сергей Лысак в Telegram

Российские войска вечером 10 февраля обстреляли из артиллерии город Никополь в Днепропетровской области, ранили двух женщин.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Вечером российская армия накрыла артиллерийским огнем Никополь.

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Пострадали две женщины - 18 и 44 лет. Они в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь".

 
фото - сергей лысак в telegram

Детали: Также россияне повредили частные дома, хозяйственную постройку, газопровод.

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