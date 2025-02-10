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ЗМІ: У США призупинили розробку "мирного плану" щодо України, щоб узгодити позицію з Європою

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 10 лютого 2025, 22:00
ЗМІ: У США призупинили розробку мирного плану щодо України, щоб узгодити позицію з Європою
Ілюстративне фото: Getty Images

The Telegraph дізналось, що адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила призупинити розробку "мирного плану" щодо України, щоб провести консультації з європейськими партнерами. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: За інформацією британського видання, посланник Трампа Кіт Келлог у розмовах з європейськими дипломатами пообіцяв, що перед завершенням "мирного плану" проконсультується із союзниками США по НАТО.

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Келлог, як пише The Telegraph, пообіцяв провести переговори з "прем'єр-міністрами і президентами" країн Альянсу.

Водночас елементи "мирного плану" посланник нібито має представити на Мюнхенській безпековій конференції цими вихідними – хоча раніше казав, що не робитиме цього.

За інформацією The Telegraph, у них може йтись про продовження військової підтримки України в обмін на доступ до її рідкісноземельних ресурсів.

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Джерела видання кажуть, що Келлог запевнив європейців у бажанні США посилити позицію України в будь-яких майбутніх переговорах з Росією.

Що передувало:

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудуться візити представників команди Трампа до України.
  • Нещодавно ЗМІ також повідомили, що наступного тижня Україну має відвідати Кіт Келлог.

СШАЄвропаУкраїна
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