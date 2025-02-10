СМИ: В США приостановили разработку "мирного плана" по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой

The Telegraph узнало, что администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить разработку "мирного плана" по Украине, чтобы провести консультации с европейскими партнерами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: По информации британского издания, посланник Трампа Кит Келлог в разговорах с европейскими дипломатами пообещал, что перед завершением "мирного плана" проконсультируется с союзниками США по НАТО.

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Кэллог, как пишет The Telegraph, пообещал провести переговоры с "премьер-министрами и президентами" стран Альянса.

В то же время элементы "мирного плана" посланник якобы должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные – хотя ранее говорил, что не будет этого делать.

По информации The Telegraph, в них может идти речь о продолжении военной поддержки Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам.

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Источники издания говорят, что Келлог заверил европейцев в желании США усилить позицию Украины в любых будущих переговорах с Россией.

Что предшествовало: