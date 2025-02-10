СМИ: В США приостановили разработку "мирного плана" по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой
The Telegraph узнало, что администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить разработку "мирного плана" по Украине, чтобы провести консультации с европейскими партнерами.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph
Детали: По информации британского издания, посланник Трампа Кит Келлог в разговорах с европейскими дипломатами пообещал, что перед завершением "мирного плана" проконсультируется с союзниками США по НАТО.
Кэллог, как пишет The Telegraph, пообещал провести переговоры с "премьер-министрами и президентами" стран Альянса.
В то же время элементы "мирного плана" посланник якобы должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные – хотя ранее говорил, что не будет этого делать.
По информации The Telegraph, в них может идти речь о продолжении военной поддержки Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам.
Источники издания говорят, что Келлог заверил европейцев в желании США усилить позицию Украины в любых будущих переговорах с Россией.
Что предшествовало:
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся визиты представителей команды Трампа в Украину.
- Недавно СМИ также сообщили, что на следующей неделе Украину должен посетить Кит Келлог.