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Генштаб: Сили оборони зупинили 40 ворожих атак на Покровському напрямку

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 лютого 2025, 22:34
Генштаб: Сили оборони зупинили 40 ворожих атак на Покровському напрямку
Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

На фронті від початку доби 10 лютого відбулось 127 бойових зіткнень, з них 47 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "Російські загарбники завдали двох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 101 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили понад близько п’яти тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку противник чотири рази намагався штурмувати позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, де українські захисники зупинили вісім ворожих атак, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

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На Сіверському напрямку наші захисники відбивали п’ять штурмів окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення досі тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Васюківки, Білої Гори та Часового Яру. Сили оборони відбили п’ять атак загарбників, на даний час бої точаться в трьох локаціях.

Одинадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Наші захисники зупинили 40 штурмових дій противника, а сім боїв досі тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Зеленівка, Времівка та Новосілка.

На Оріхівському напрямку авіація ворога вдарила по Таврійському, скинувши 13 КАБ.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 27 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер, також загарбницька армія завдала 37 авіаударів, скинувши 49 КАБ та здійснила 378 обстрілів.

Генштабвійнабойові дії
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