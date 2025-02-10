Генштаб: Силы обороны остановили 40 вражеских атак на Покровском направлении

На фронте с начала суток 10 февраля состоялось 127 боевых столкновений, из них 47 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли два ракетных и 77 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и осуществили более около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Харьковском направлении противник четыре раза пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, где украинские защитники остановили восемь вражеских атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.

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На Северском направлении наши защитники отражали пять штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Белой Горы и Часового Яра. Силы обороны отбили пять атак захватчиков, в настоящее время бои идут в трех локациях.

Одиннадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 40 штурмовых действий противника, а семь боев до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка.

На Ореховском направлении авиация врага ударила по Таврическому, сбросив 13 КАБ.

На Курском направлении с начала суток произошло 27 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор, также захватническая армия нанесла 37 авиаударов, сбросив 49 КАБ и осуществила 378 обстрелов.