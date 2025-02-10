Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: Силы обороны остановили 40 вражеских атак на Покровском направлении

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 февраля 2025, 22:34
Генштаб: Силы обороны остановили 40 вражеских атак на Покровском направлении
Иллюстративное фото со страницы Генштаба ВСУ

На фронте с начала суток 10 февраля состоялось 127 боевых столкновений, из них 47 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли два ракетных и 77 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи дронов-камикадзе и осуществили более около пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Харьковском направлении противник четыре раза пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово, где украинские защитники остановили восемь вражеских атак, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики 12 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Новолюбовка, Ямполовка, Терны и Колодязи.

РЕКЛАМА:

На Северском направлении наши защитники отражали пять штурмов оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Белой Горы и Часового Яра. Силы обороны отбили пять атак захватчиков, в настоящее время бои идут в трех локациях.

Одиннадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Зверево, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное. Наши защитники остановили 40 штурмовых действий противника, а семь боев до сих пор продолжаются.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времовка и Новоселка.

На Ореховском направлении авиация врага ударила по Таврическому, сбросив 13 КАБ.

На Курском направлении с начала суток произошло 27 боестолкновений, два из которых продолжаются до сих пор, также захватническая армия нанесла 37 авиаударов, сбросив 49 КАБ и осуществила 378 обстрелов.

Генштабвойнабоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: Силы обороны остановили 40 вражеских атак на Покровском направлении
фотоОперация "Чистый город" в Киеве: во время обысков следствие нашло миллионы долларов
Пара из Германии получила пожизненный срок за убийство украинок, чтобы похитить младенца
В ЕС рекомендуют Украине смягчить военное положение
Подозреваемый в убийстве украинских военных в Германии россиянин признал свою вину
Уполномоченный: Стало вдвое меньше каналов, показывающих телемарафон новостей
Все новости...
Войска РФ атаковали село в Запорожской области 10 КАБами, погиб мужчина
ВСУ: Российские войска пытаются обойти Покровск с запада
Армия РФ обстреляла Никополь: пострадали две женщины
В Конгрессе предлагают восстановить механизм ленд-лиза для Украины
Последние новости
23:13
Новости экономики 10 февраля: инфляция почти 13%, рост выплавки стали, аптеки готовы снизить цены
23:08
Как сменить место службы – объясняют юристы
22:47
В Конгрессе предлагают восстановить механизм ленд-лиза для Украины
22:34
Генштаб: Силы обороны остановили 40 вражеских атак на Покровском направлении
22:02
футболПереход Таловерова. Как защитник сборной Украины пришёл в скромный "Плимут" и помог остановить "Ливерпуль"
22:00
СМИ: В США приостановили разработку "мирного плана" по Украине, чтобы согласовать позицию с Европой
22:00
Армия РФ обстреляла Никополь: пострадали две женщины
21:59
Цены на металлы в США подскочили в преддверии пошлин Трампа
21:44
ВСУ: Российские войска пытаются обойти Покровск с запада
21:42
Французские ультралевые подали уже четвертый вотум недоверия правительству
Все новости...
Реклама:
Реклама: