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У Конгресі пропонують відновити механізм ленд-лізу для України

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 10 лютого 2025, 22:47
У Конгресі пропонують відновити механізм ленд-лізу для України
Ілюстративне фото - Getty Images

Член Палати представників США від Республіканської партії Джо Вілсон оголосив, що ініціює законопроєкт про надання Дональду Трампу повноважень надавати Україні зброю через ленд-ліз.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Вілсона в X (Twitter)

Деталі: Вілсон заявив, що внесе до Конгресу Акт про ленд-ліз "Свобода насамперед" (Freedom First Lend-Lease Act), який надасть Трампу "гнучкі повноваження для відправки переможної зброї нашим партнерам, зокрема Україні".

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Це допоможе "стримати воєнного злочинця Путіна, як це мав би зробити Байден вже давно", переконаний конгресмен.

"Примусьте Росію сісти за стіл переговорів за допомогою американської сили!" – підсумував він.

Наразі незрозуміло, що саме передбачатиме законодавча ініціатива Вілсона, як і те, чи має вона підтримку серед інших членів Конгресу, де переважають республіканці.

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Механізм ленд-лізу для України був схвалений у травні 2022 року і надавав президенту США повноваження надсилати зброю за умови, що її вартість буде повернута пізніше.

На практиці механізм ленд-лізу так і не був використаний. Він кілька разів продовжувався як поправка до закону про асигнування на національну безпеку США до 2024 року.

СШАдопомога Українізброя
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