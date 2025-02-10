В Конгрессе предлагают восстановить механизм ленд-лиза для Украины

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Джо Уилсон объявил, что инициирует законопроект о предоставлении Дональду Трампу полномочий предоставлять Украине оружие через ленд-лиз.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Уилсона в X (Twitter)

Детали: Уилсон заявил, что внесет в Конгресс Акт о ленд-лизе "Свобода прежде всего" (Freedom First Lend-Lease Act), который предоставит Трампу "гибкие полномочия для отправки победного оружия нашим партнерам, в частности Украине".

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Это поможет "сдержать военного преступника Путина, как это должен был бы сделать Байден уже давно", убежден конгрессмен.

"Заставьте Россию сесть за стол переговоров с помощью американской силы!" – подытожил он.

Пока непонятно, что именно будет предусматривать законодательная инициатива Уилсона, как и то, имеет ли она поддержку среди других членов Конгресса, где преобладают республиканцы.

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Механизм ленд-лиза для Украины был одобрен в мае 2022 года и предоставлял президенту США полномочия отправлять оружие при условии, что его стоимость будет возвращена позже.

На практике механизм ленд-лиза так и не был использован. Он несколько раз продлевался как поправка к закону об ассигнованиях на национальную безопасность США до 2024 года.