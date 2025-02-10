Фонд доньки спецпредставника Трампа надає Україні гуманітарну допомогу – WP
Донька спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога Меган Моббс є президенткою благодійного фонду RT Weatherman Foundation, що допомагає Україні від початку повномасштабної війни.
Джерело: колонка The Washington Post
Деталі: Автор колонки зазначає, що кращого "друга України", ніж Моббс годі й шукати. Водночас він додає, що "немає жодних гарантій, що батько завжди погоджується з дочкою, і навпаки".
Зокрема фонд Моббс створив і керує логістичним центром на румунсько-українському кордоні, звідки вже доставлено понад 10 000 піддонів ліків, медичних товарів та іншої допомоги до понад 70 українських лікарень і гуманітарних організацій.
Окрім гуманітарної допомоги, організація допомагає евакуювати поранених американських добровольців, які воюють в Україні. Їх доправляють до медичного центру Ландштуль у Німеччині, де вони отримують висококваліфіковану допомогу. Фонд також займається репатріацією тіл загиблих американських бійців.
RT Weatherman Foundation координував і спонсорував поїздку Келлога в Україну в січні 2023 року. Після цього Келлог виступив перед Сенатом США, заявивши, що Україна має отримати можливість завдати поразки російській армії, оскільки "тільки це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів".
У колонці також йдеться про те, що у своїх соцмережах Моббс критикувала адміністрацію Джо Байдена, звинувачуючи її у слабкому керівництві та неефективності Пентагону, що, на її думку, сповільнило допомогу Україні.