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Фонд доньки спецпредставника Трампа надає Україні гуманітарну допомогу – WP

Тетяна ОлійникПонеділок, 10 лютого 2025, 23:37
Фонд доньки спецпредставника Трампа надає Україні гуманітарну допомогу – WP
Меган Моббс. Фото з її Instagram mobbs_mentality

Донька спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога Меган Моббс є президенткою благодійного фонду RT Weatherman Foundation, що допомагає Україні від початку повномасштабної війни.

Джерело: колонка The Washington Post

Деталі: Автор колонки зазначає, що кращого "друга України", ніж Моббс годі й шукати. Водночас він додає, що "немає жодних гарантій, що батько завжди погоджується з дочкою, і навпаки".

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Зокрема фонд Моббс створив і керує логістичним центром на румунсько-українському кордоні, звідки вже доставлено понад 10 000 піддонів ліків, медичних товарів та іншої допомоги до понад 70 українських лікарень і гуманітарних організацій.

Окрім гуманітарної допомоги, організація допомагає евакуювати поранених американських добровольців, які воюють в Україні. Їх доправляють до медичного центру Ландштуль у Німеччині, де вони отримують висококваліфіковану допомогу. Фонд також займається репатріацією тіл загиблих американських бійців.

RT Weatherman Foundation координував і спонсорував поїздку Келлога в Україну в січні 2023 року. Після цього Келлог виступив перед Сенатом США, заявивши, що Україна має отримати можливість завдати поразки російській армії, оскільки "тільки це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів".

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У колонці також йдеться про те, що у своїх соцмережах Моббс критикувала адміністрацію Джо Байдена, звинувачуючи її у слабкому керівництві та неефективності Пентагону, що, на її думку, сповільнило допомогу Україні.

СШАдопомога Україні
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