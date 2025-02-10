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Фонд дочери спецпредставителя Трампа предоставляет Украине гуманитарную помощь – WP

Татьяна ОлейникПонедельник, 10 февраля 2025, 23:37
Фонд дочери спецпредставителя Трампа предоставляет Украине гуманитарную помощь – WP
Меган Моббс. Фото из ее Instagram mobbs_mentality

Дочь специального представителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога Меган Моббс является президентом благотворительного фонда RT Weatherman Foundation, который помогает Украине с начала полномасштабной войны.

Источник: колонка The Washington Post

Детали: Автор колонки отмечает, что лучшего "друга Украины", чем Моббс не найти. В то же время он добавляет, что "нет никаких гарантий, что отец всегда соглашается с дочерью, и наоборот".

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В частности, фонд Моббс создал и руководит логистическим центром на румынско-украинской границе, откуда уже доставлено более 10 000 поддонов лекарств, медицинских товаров и другой помощи в более 70 украинских больниц и гуманитарных организаций.

Кроме гуманитарной помощи, организация помогает эвакуировать раненых американских добровольцев, которые воюют в Украине. Их доставляют в медицинский центр Ландштуль в Германии, где они получают высококвалифицированную помощь. Фонд также занимается репатриацией тел погибших американских бойцов.

RT Weatherman Foundation также координировал и спонсировал поездку Келлога в Украину в январе 2023 года. После этого Келлог выступил перед Сенатом США, заявив, что Украина должна получить возможность нанести поражение российской армии, поскольку "только это может заставить Путина сесть за стол переговоров".

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В колонке также говорится о том, что в своих соцсетях Моббс критиковала администрацию Джо Байдена, обвиняя ее в слабом руководстве и неэффективности Пентагона, что, по ее мнению, замедлило помощь Украине.

СШАпомощь Украине
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