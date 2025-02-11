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Трамп попередив про "справжнє пекло", якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до суботи

Іван Д'яконовВівторок, 11 лютого 2025, 01:47
Трамп попередив про справжнє пекло, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до суботи
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повинна бути скасована, якщо всі заручники, утримувані в Секторі Гази, не будуть звільнені "до полудня суботи". 

Джерело: Associated Press

Деталі: Під час зустрічі з журналістами після підписання низки указів Трамп зробив низку резонансних заяв щодо поточної ситуації в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС. Трамп зазначив, що ХАМАС повинен негайно звільнити всіх заручників, інакше угода про припинення вогню втрачає сенс.

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"Якщо їх не буде тут, почнеться справжнє пекло", – заявив президент, припускаючи, що багато з тих, кого планували звільнити, насправді вже мертві.

Водночас він визнав, що остаточне рішення щодо угоди залишається за Ізраїлем.

"Я говорю за себе. Ізраїль може його скасувати", – сказав президент США.

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Передісторія:

  • 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі.
  • 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".
  • 5 лютого державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.
  • 10 лютого ХАМАС повідомив про скасування запланованого на 15 лютого звільнення заручників. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проводить консультації з керівниками силових відомств.

ХАМАСІзраїльТрампперемир’я
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