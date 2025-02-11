Трамп попередив про "справжнє пекло", якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до суботи
Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС повинна бути скасована, якщо всі заручники, утримувані в Секторі Гази, не будуть звільнені "до полудня суботи".
Джерело: Associated Press
Деталі: Під час зустрічі з журналістами після підписання низки указів Трамп зробив низку резонансних заяв щодо поточної ситуації в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС. Трамп зазначив, що ХАМАС повинен негайно звільнити всіх заручників, інакше угода про припинення вогню втрачає сенс.
"Якщо їх не буде тут, почнеться справжнє пекло", – заявив президент, припускаючи, що багато з тих, кого планували звільнити, насправді вже мертві.
Водночас він визнав, що остаточне рішення щодо угоди залишається за Ізраїлем.
"Я говорю за себе. Ізраїль може його скасувати", – сказав президент США.
Передісторія:
- 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі.
- 4 лютого Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Газу і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рів'єру Близького Сходу".
- 5 лютого державний секретар США Марко Рубіо підтримав план Трампа щодо захоплення сектора Гази, заявивши, що палестинський анклав має бути звільнений від ісламістського угруповання ХАМАС.
- 10 лютого ХАМАС повідомив про скасування запланованого на 15 лютого звільнення заручників. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проводить консультації з керівниками силових відомств.