ХАМАС призупинив звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у порушенні угоди

ХАМАС повідомив про скасування запланованого на 15 лютого звільнення заручників через порушення домовленостей з боку Ізраїлю.

Джерело: The Jerusalem Post

Деталі: У своїй заяві ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні умов угоди, зокрема у затримці повернення переміщених осіб на північ та блокуванні гуманітарних поставок у сектор Гази.

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У виданні зазначають, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проводить консультації з керівниками силових відомств.

Один ізраїльський посадовець повідомив The Jerusalem Post, що, на його думку, остання заява ХАМАСу не є спробою зірвати угоду. Інший офіційний представник назвав звинувачення угруповання у порушенні режиму припинення вогню "фейковими" та припустив, що ХАМАС намагається знову актуалізувати переговори про другу фазу домовленостей.

Що передувало:

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25 січня ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію.

19 січня ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

Передісторія: