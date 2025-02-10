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ХАМАС призупинив звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у порушенні угоди

Анастасія ПроцПонеділок, 10 лютого 2025, 19:39
ХАМАС призупинив звільнення заручників, звинувативши Ізраїль у порушенні угоди
Ілюстративне фото: Getty Images

ХАМАС повідомив про скасування запланованого на 15 лютого звільнення заручників через порушення домовленостей з боку Ізраїлю. 

Джерело: The Jerusalem Post 

Деталі: У своїй заяві ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні умов угоди, зокрема у затримці повернення переміщених осіб на північ та блокуванні гуманітарних поставок у сектор Гази.

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У виданні зазначають, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проводить консультації з керівниками силових відомств.

Один ізраїльський посадовець повідомив The Jerusalem Post, що, на його думку, остання заява ХАМАСу не є спробою зірвати угоду. Інший офіційний представник назвав звинувачення угруповання у порушенні режиму припинення вогню "фейковими" та припустив, що ХАМАС намагається знову актуалізувати переговори про другу фазу домовленостей.

Що передувало: 

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  • 25 січня ЦАХАЛ повідомив, що чотири заручниці були передані ХАМАСом за посередництва Червоного хреста та перетнули ізраїльську територію.
  • 19 січня ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

Передісторія: 

  • 16 січня в Досі, Катар, офіційно була підписана угода між Ізраїлем і ХАМАС про звільнення заручників, утримуваних в Газі, та початок припинення вогню.
  • 17 січня Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху підтвердив, що переговорні групи Ізраїлю та ХАМАСу підписали угоду.
  • 19 січня Ізраїль заявив про вступ в силу режиму припинення вогню в Газі після того, як ХАМАС передав список із трьох заручниць, які мають бути звільнені у неділю.

ХАМАСІзраїль
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