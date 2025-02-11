Трамп предупредил о "настоящем аде", если ХАМАС не освободит всех заложников до субботы

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если все заложники, удерживаемые в Секторе Газа, не будут освобождены "до полудня субботы".

Источник: Associated Press

Детали: Во время встречи с журналистами после подписания ряда указов Трамп сделал ряд резонансных заявлений относительно текущей ситуации в конфликте между Израилем и ХАМАС. Трамп отметил, что ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников, иначе соглашение о прекращении огня теряет смысл.

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"Если их не будет здесь, начнется настоящий ад", – заявил президент, предполагая, что многие из тех, кого планировали освободить, на самом деле уже мертвы.

В то же время он признал, что окончательное решение по соглашению остается за Израилем.

"Я говорю за себя. Израиль может его отменить", – сказал президент США.

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