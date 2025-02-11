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Трамп предупредил о "настоящем аде", если ХАМАС не освободит всех заложников до субботы

Иван ДьяконовВторник, 11 февраля 2025, 01:47
Трамп предупредил о настоящем аде, если ХАМАС не освободит всех заложников до субботы
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если все заложники, удерживаемые в Секторе Газа, не будут освобождены "до полудня субботы". 

Источник: Associated Press

Детали: Во время встречи с журналистами после подписания ряда указов Трамп сделал ряд резонансных заявлений относительно текущей ситуации в конфликте между Израилем и ХАМАС. Трамп отметил, что ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников, иначе соглашение о прекращении огня теряет смысл.

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"Если их не будет здесь, начнется настоящий ад", – заявил президент, предполагая, что многие из тех, кого планировали освободить, на самом деле уже мертвы.

В то же время он признал, что окончательное решение по соглашению остается за Израилем.

"Я говорю за себя. Израиль может его отменить", – сказал президент США.

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Предыстория:

  • 19 января Израиль заявил о вступлении в силу режима прекращения огня в Газе.
  • 4 февраля Трамп заявил, что США могут "взять под контроль" Газу и "сделать настоящую работу", превратив палестинскую территорию в "Ривьеру Ближнего Востока".
  • 5 февраля государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.
  • 10 февраля ХАМАС сообщил об отмене запланированного на 15 февраля освобождения заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации с руководителями силовых ведомств.

ХАМАСИзраильТрампперемирие
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