Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия для всех стран

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% тарифа на импорт стали и алюминия без исключений ни для одной страны.

Источник: Bloomberg

Детали: Сообщается, что новые пошлины охватывают весь импорт стали и алюминия, независимо от страны происхождения, что делает их одними из самых широкомасштабных торговых мер, введенных администрацией Трампа.

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Дословно: "Пошлины, которые также распространяются на готовую металлопродукцию, имеют целью противодействовать попыткам таких стран, как Россия и Китай, обойти существующие пошлины, которые, по словам представителей администрации, пытаются осуществить такие страны, как Россия и Китай".

Детали: Трамп назвал эти усилия такими, которые помогут поддержать внутреннее производство и принесут больше рабочих мест в США, и предупредил, что ставки тарифов на металлы "могут вырасти".

"По сути, мы вводим 25% пошлины на весь алюминий и всю сталь без исключения, и это будет означать, что в Соединенных Штатах откроется много предприятий", – заявил Трамп подписывая указ в Овальном кабинете.

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По словам Трампа, новые тарифы вступят в силу 4 марта.

Хотя американские чиновники отмечают жесткий подход ко всем странам, Трамп намекнул, что исключение может быть сделано для Австралии, зачислив импорт самолетов американского производства в эту страну.

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