У Росії заявили, що збили 40 українських дронів: атакували військовий аеродром і НПЗ

Пожежа у Саратові, РФ. Фото з Telegram-каналу Astra

Міноборони РФ заявило, що вночі ППО нібито збила 40 українських дронів, російські Telegram-канали повідомляли, що безпілотники атакували Саратовський НПЗ, також понад десяток вибухів чули в районі Енгельса, біля якого розташована авіабаза військово-космічних сил Росії.

Джерело: Міноборони РФ і російські Telegram-канали

Деталі: Повідомляють, що 18 БПЛА нібито збили над Саратовською областю, 13 – над Ростовською, 6 – над Брянською, 2 – над Волгоградською і 1 – над Бєлгородською областю.

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Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів пишуть, що щонайменше 11 вибухів пролунали в небі над Енгельсом.

Як відомо, біля Енгельса розташований військовий аеродром, де базуються стратегічні бомбардувальники РФ.

Також повідомлялося, що вибухи чули в Саратові. Писали, що українські БПЛА атакують місцевий НПЗ.

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Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін запевняє, що всі дрони нібито збили. Однак він додав, що "є пошкодження на промисловому підприємстві в Саратові".

На оприлюднених у соцмережах фото та відео видно сильну пожежу на нафтопереробному заводі.

Аеропорти Казані, Кірова, Саратова та Ульяновська тимчасово не приймають і не відправляють рейси, через небезпеку атаки безпілотників.