В России заявили, что сбили 40 украинских дронов: атаковали военный аэродром и НПЗ

Пожар в Саратове, РФ. Фото из Telegram-канала Astra

Минобороны РФ заявило, что ночью ПВО якобы сбила 40 украинских дронов, российские Telegram-каналы сообщали, что беспилотники атаковали Саратовский НПЗ, также более десятка взрывов слышали в районе Энгельса, возле которого расположена авиабаза военно-космических сил России.

Источник: Минобороны РФ и российские Telegram-каналы

Детали: Сообщается, что 18 БПЛА якобы сбил над Саратовской областью, 13 – над Ростовской, 6 – над Брянской, 2 – над Волгоградской и 1 – над Белгородской областью.

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Российские Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей пишут, что минимум 11 взрывов прозвучали в небе над Энгельсом.

Как известно, около Энгельса расположен военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики РФ.

Также сообщалось, что взрывы слышали в Саратове. Писали, что украинские БПЛА атакуют местный НПЗ.

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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уверяет, что все дроны якобы сбили. Однако он добавил, что "есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове".

На обнародованных в соцсетях фото и видео видно сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска временно не принимают и не отправляют рейсы, из-за опасности атаки беспилотников.

