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ЗСУ за добу відмінусували 44 артсистеми, 31 ББМ і 1390 окупантів

Ірина БалачукВівторок, 11 лютого 2025, 07:57

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 390 ворожих солдатів, 44 артилерійські системи та 13 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.02.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 851 880 (+1 390) осіб,
  • танків – 10 014 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 20 844 (+31) од,
  • артилерійських систем – 22 923 (+44) од,
  • РСЗВ – 1 275 (+2) од,
  • засобів ППО – 1060 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 755 (+132) од,
  • крилатих ракет – 3 056 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169) од,
  • спеціальної техніки – 3 741 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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