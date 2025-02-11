ЗСУ за добу відмінусували 44 артсистеми, 31 ББМ і 1390 окупантів
Вівторок, 11 лютого 2025, 07:57
Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 390 ворожих солдатів, 44 артилерійські системи та 13 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.02.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 851 880 (+1 390) осіб,
- танків – 10 014 (+13) од,
- бойових броньованих машин – 20 844 (+31) од,
- артилерійських систем – 22 923 (+44) од,
- РСЗВ – 1 275 (+2) од,
- засобів ППО – 1060 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 755 (+132) од,
- крилатих ракет – 3 056 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169) од,
- спеціальної техніки – 3 741 (+1) од.
Дані уточнюються.