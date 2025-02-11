ВСУ за сутки отминусовали 44 артсистемы, 31 ББМ и 1390 оккупантов
Вторник, 11 февраля 2025, 07:57
Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 390 вражеских солдат, 44 артиллерийские системы и 13 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 851 880 (+1 390) человек,
- танков – 10 014 (+13) ед,
- боевых бронированных машин – 20 844 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 22 923 (+44) ед,
- РСЗО – 1 275 (+2) ед,
- средств ПВО – 1060 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 755 (+132) ед,
- крылатых ракет – 3 056 (+2) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 807 (+169) ед,
- специальной техники – 3 741 (+1) ед.
Данные уточняются.