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ВСУ за сутки отминусовали 44 артсистемы, 31 ББМ и 1390 оккупантов

Ирина БалачукВторник, 11 февраля 2025, 07:57

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 390 вражеских солдат, 44 артиллерийские системы и 13 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.02.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 851 880 (+1 390) человек,
  • танков – 10 014 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин – 20 844 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 22 923 (+44) ед,
  • РСЗО – 1 275 (+2) ед,
  • средств ПВО – 1060 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24 755 (+132) ед,
  • крылатых ракет – 3 056 (+2) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36 807 (+169) ед,
  • специальной техники – 3 741 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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