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На Курщині ЗСУ відбили 27 атак росіян, під Покровськом – майже вдвічі більше – Генштаб

Українська правдаВівторок, 11 лютого 2025, 08:29
На Курщині ЗСУ відбили 27 атак росіян, під Покровськом – майже вдвічі більше – Генштаб
Фото: Getty Images

На фронті за минулу добу відбулось 139 бойових зіткнень, найінтенсивніше окупанти атакують Покровськ, Курщину в РФ та Новопавлівський напрямок.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (10 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 100 авіаційних ударів, скинувши 140 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6000 обстрілів, зокрема 200 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2853 дрони-камікадзе".

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Деталі: На Харківському напрямку російські війська 4 рази штурмували позиції українських захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку протягом доби окупанти здійснили 9 атак. Українські війська відбивали штурми біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Російські підрозділи намагалися прорвати оборону біля Копанок, Новоєгорівки, Новолюбівки, Ямполівки, Тернів і Колодязів.

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На Сіверському напрямку російська армія 6 разів атакувала українські позиції поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку сталося 8 бойових зіткнень у районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку російські війська здійснили 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 47 штурмових і наступальних дій противника. Бої тривали біля Баранівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Звірового, Удачного, Успенівки, Надіївки, Андріївки та Дачного.

На Новопавлівському напрямку росіяни 12 разів атакували українські позиції біля Зеленівки, Времівки та Новосілки.

На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках протягом доби бойових зіткнень не було.

У зоні операцій на Курщині українські військові відбили 27 атак російських загарбників. Противник здійснив 450 артилерійських обстрілів, у тому числі 12 – із реактивних систем залпового вогню. Також російська авіація завдала 48 ударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб.

На Волинському та Поліському напрямках не зафіксовано формування наступальних угруповань противника.

російсько-українська війнаарміяГенштаб
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