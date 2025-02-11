На Курщине ВСУ отбили 27 атак россиян, под Покровском – почти вдвое больше – Генштаб

На фронте за минувшие сутки состоялось 139 боевых столкновений, наиболее интенсивно оккупанты атакуют Покровск, Курщину в РФ и Новопавловское направление.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (10 февраля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 100 авиационных ударов, сбросив 140 КАБ. Кроме этого, совершил почти 6000 обстрелов, в том числе 200 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2853 дроны-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении российские войска 4 раза штурмовали позиции украинских защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении в течение суток оккупанты совершили 9 атак. Украинские войска отражали штурмы у Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Российские подразделения пытались прорвать оборону возле Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки, Ямполовки, Тернов и Колодязов.

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На Северском направлении российская армия 6 раз атаковала украинские позиции вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении произошло 8 боевых столкновений в районах Васюковки, Белой Горы и Часового Яра.

На Торецком направлении российские войска совершили 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские военные остановили 47 штурмовых и наступательных действий противника. Бои продолжались возле Барановки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Звёздного, Удачного, Успеновки, Надеевки, Андреевки и Дачного.

На Новопавловском направлении россияне 12 раз атаковали украинские позиции возле Зеленовки, Времовки и Новоселки.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в течение суток боевых столкновений не было.

В зоне операций на Курщине украинские военные отбили 27 атак российских захватчиков. Противник совершил 450 артиллерийских обстрелов, в том числе 12 – из реактивных систем залпового огня. Также российская авиация нанесла 48 ударов, сбросив 67 управляемых авиационных бомб.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано формирование наступательных группировок противника.