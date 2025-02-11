Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Трамп заявив, що Україна "в принципі" погодилась надати США доступ до надр на $500 млрд

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 11 лютого 2025, 10:39
Трамп заявив, що Україна в принципі погодилась надати США доступ до надр на $500 млрд
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилася" надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на допомогу. Він розраховує на таку домовленість незалежно від того, як будуть далі розвиватися події з війною і можливими перемовинами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Post

Деталі: Трамп заявив, що Україна "у приципі погодилась" надати Сполученим Штатам доступ до видобутку цінних мінералів в обмін на військову допомогу, та що він зацікавлений у такій домовленості.

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 мільярда доларів у вигляді рідкоземельних мінералів, і вони в принципі погодилися на це… У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкоземельних мінералів, нафти й газу, іншого. Я хочу якихось  гарантій під наші гроші, тому що ми витрачаємо на Україну сотні мільярдів доларів.

Вони можуть домовитись, можуть не домовитись. Вони колись можуть стати російськими, а можуть і не стати російськими. Але ми будемо мати всі ці кошти в Україні і, так би мовити, я хочу їх назад"

Більше деталей: Трамп, додав, що вважає "дурістю" продовжувати допомагати Україні безоплатно. 

РЕКЛАМА:

Передісторія:

ТрампУкраїнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що Україна "в принципі" погодилась надати США доступ до надр на $500 млрд
РФ атакувала українську енергетику: пошкоджено інфраструктуру "Нафтогазу" на Полтавщині
В Україні ввели аварійні відключення світла через російську ракетну атаку  
Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод в Росії
Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн
Фонд доньки спецпредставника Трампа надає Україні гуманітарну допомогу – WP
Усі новини...
Трамп
Трамп каже, що розмовляв із китайським лідером після своєї інавгурації
Трамп анонсував розмову із Зеленським цього тижня
Трамп запровадив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн
Останні новини
10:52
У Генштабі підтвердили удар по НПЗ у Саратовській області РФ
10:43
ФотоРФ атакувала регіони України дронами та ракетами: стали відомі наслідки
10:42
В ніч на 11 лютого ворог завдав комбінованого удару по Полтавщині - звіт Повіряних сил
10:39
Трамп заявив, що Україна "в принципі" погодилась надати США доступ до надр на $500 млрд
10:34
РФ атакувала українську енергетику: пошкоджено інфраструктуру "Нафтогазу" на Полтавщині
10:31
Науковці пояснили, чому оптимісти легше адаптуються до криз
10:15
"Ціни абсолютно неадекватні": РНБО розгляне способи зробити ліки доступнішими – Зеленський
10:03
Google став називати Мексиканську затоку Американською
09:51
Держсекретар США: головною темою Мюнхенської конференції буде війна в Україні
09:39
Нафта дорожчає через ризики постачання, а мита Трампа б'ють по прибутках
Усі новини...
Реклама:
Реклама: