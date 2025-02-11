Трамп заявив, що Україна "в принципі" погодилась надати США доступ до надр на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "у принципі погодилася" надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на допомогу. Він розраховує на таку домовленість незалежно від того, як будуть далі розвиватися події з війною і можливими перемовинами.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The New York Post
Деталі: Трамп заявив, що Україна "у приципі погодилась" надати Сполученим Штатам доступ до видобутку цінних мінералів в обмін на військову допомогу, та що він зацікавлений у такій домовленості.
Пряма мова Трампа: "Я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 мільярда доларів у вигляді рідкоземельних мінералів, і вони в принципі погодилися на це… У них надзвичайно цінна земля з точки зору рідкоземельних мінералів, нафти й газу, іншого. Я хочу якихось гарантій під наші гроші, тому що ми витрачаємо на Україну сотні мільярдів доларів.
Вони можуть домовитись, можуть не домовитись. Вони колись можуть стати російськими, а можуть і не стати російськими. Але ми будемо мати всі ці кошти в Україні і, так би мовити, я хочу їх назад"
Більше деталей: Трамп, додав, що вважає "дурістю" продовжувати допомагати Україні безоплатно.
Передісторія:
- Президент України Володимир Зеленський нещодавно прокоментував, як бачить "угоду" з Трампом щодо корисних копалин.
- У понеділок у ЗМІ потрапила інформація, що США призупинили розробку "мирного плану" для України, щоб поговорити з Європою.