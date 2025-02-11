Трамп заявил, что Украина "в принципе" согласилась предоставить США доступ к недрам на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "в принципе согласилась" предоставить США доступ к добыче ценных минералов на своей территории в обмен на помощь. Он рассчитывает на такую договоренность независимо от того, как будут дальше развиваться события с войной и возможными переговорами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The New York Post

Детали: Трамп заявил, что Украина "в приципе согласилась" предоставить Соединенным Штатам доступ к добыче ценных минералов в обмен на военную помощь, и что он заинтересован в такой договоренности.

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Прямая речь Трампа: "Я сказал им, что хочу эквивалент где-то 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов, и они в принципе согласились на это... У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных минералов, нефти и газа, прочего. Я хочу каких-то гарантий под наши деньги, потому что мы тратим на Украину сотни миллиардов долларов".

Они могут договориться, могут не договориться. Они когда-то могут стать российскими, а могут и не стать. Но мы будем иметь все эти средства в Украине и, так сказать, я хочу их обратно"

Больше деталей: Трамп, добавил, что считает „глупостью" продолжать помогать Украине безвозмездно.

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