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В ніч на 11 лютого ворог завдав комбінованого удару по Полтавщині - звіт Повіряних сил

Валентина РоманенкоВівторок, 11 лютого 2025, 10:42

У ніч на 11 лютого росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині — інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: Загалом, за даними ПС, ворог використав до 19-ти ракет повітряного, наземного та морського базування (крилатих, балістичних та керованих авіаційних).

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Також ворог атакував 124-ма ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 57-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській,  Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

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64 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавщина, Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

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