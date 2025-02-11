В ночь на 11 февраля враг нанес комбинированный удар по Полтавщине - отчет Воздушных сил

В ночь на 11 февраля россияне осуществили комбинированный удар ракетами различных типов по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине - информация о типах и результатах боевой работы уточняется.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: Всего, по данным ВС, враг использовал до 19-ти ракет воздушного, наземного и морского базирования (крылатых, баллистических и управляемых авиационных).

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Также враг атаковал 124-мя ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов по направлениям: Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 57-ми ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

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64 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.