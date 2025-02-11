Україна втратила 1 бал в Індексі сприйняття корупції – Transparency International

Україна за 2024 рік втратила 1 бал в Індексі сприйняття корупції і наразі з 35 балами посідає 105 місце з-поміж 180 країн.

Джерело: Transparency International Ukraine

Дослівно ТІ: "Таким чином, після відчутного приросту на три бали у 2023 році вже у 2024-му Україна дещо втратила позиції в антикорупційній боротьбі… Цьогорічні результати сигналізують про формальний підхід до виконання багатьох реформ або ж свідоме пробуксовування в їх реалізації. Тож певний "застій" у 2024 році вказує на те, що орієнтації суто на програмне виконання взятих Україною зобов’язань недостатньо, а реалізація розпочатих реформ відбувається не так якісно, як планувалося".

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Деталі: Організація наголошує, що основними драйверами змін досі залишаються реформи, спрямовані на євроінтеграцію і виконання міжнародних зобов’язань.

Transparency International також акцентує, що, зважаючи на методологічні обмеження, чимало подій осені 2024 року та початку 2025 року не вплинули на результати цьогорічного Індексу, але вони можуть спричинити подальше погіршення результату в Індексі сприйняття корупції (СРІ).

Пряма мова виконавчого директора ТІ Ukraine Андрія Боровика: "Мінус один – це поки не показник падіння, але він свідчить про початок стагнації. Це тривожний сигнал для влади, що десь ми зробили недостатньо. Навіть попри те, що 35 – це середній результат поміж країн нашого регіону, ми не можемо дозволити собі простою. Зараз на кону наша стійкість у війні, підтримка партнерів і євроінтеграційний рух України. Тому влада має усвідомити цей сигнал і посилити свої реальні антикорупційні зусилля".

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Transparency International зазначає, що проблема з зупинкою прогресу або просіданням в СРІ характерна і для інших країн регіону.

Зокрема, серед країн-кандидаток до ЄС за рік не змінилися показники Грузії (53 бали, 53 місце), Чорногорії (46 балів, 65 місце) та Туреччини (34 бали, 107 місце). Сербія втратила 1 бал (35 балів, 105 місце), по 2 бали втратили Північна Македонія (40 балів, 88 місце) та Боснія і Герцеговина (33 бали, 114 місце).

Інфографіка ТІ

Покращити свої показники вдалося лише двом країнам-кандидаткам: на 1 бал виросли позиції Молдови (43 бали, 76 місце) і на 5 балів зросли показники Албанії (42 бали, 80 місце).

Середній бал по Європейському Союзу цього року знизився на 2 бали й склав 62 бали.

Країна-терористка Росія у 2024 році втратила аж 4 бали – вона з 22 балами посідає 154 позицію. Також продовжує падіння і Білорусь, яка теж за минулий рік втратила 4 бали (33 бали, 114 сходинка).

Інфографіка ТІ

Для довідки: Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) – це показник, який з 1995 року розраховує міжнародна організація Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. СРІ вимірює саме сприйняття, а не фактичний рівень корупції.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня.

Індекс оцінює сприйняття корупції лише в державному секторі. Він включає точку зору бізнесу, інвесторів, дослідників ринку, приватного сектору тощо.