Украина потеряла 1 балл в Индексе восприятия коррупции – Transparency International

Украина за 2024 год потеряла 1 балл в Индексе восприятия коррупции и сейчас с 35 баллами занимает 105 место из 180 стран.

Источник: Transparency International Ukraine

Дословно ТІ: "Таким образом, после ощутимого прироста на три балла в 2023 году уже в 2024-м Украина немного потеряла позиции в антикоррупционной борьбе... Нынешние результаты сигнализируют о формальном подходе к выполнению многих реформ или сознательном пробуксовывании в их реализации. Поэтому определенный "застой" в 2024 году указывает на то, что ориентации сугубо на программное выполнение взятых Украиной обязательств недостаточно, а реализация начатых реформ происходит не так качественно, как планировалось".

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Детали: Организация отмечает, что основными драйверами изменений до сих пор остаются реформы, направленные на евроинтеграцию и выполнение международных обязательств.

Transparency International также акцентирует, что, учитывая методологические ограничения, многие события осени 2024 года и начала 2025 года не повлияли на результаты нынешнего Индекса, но они могут вызвать дальнейшее ухудшение результата в Индексе восприятия коррупции (СРІ).

Прямая речь исполнительного директора ТІ Ukraine Андрея Боровика: "Минус один – это пока не показатель падения, но он свидетельствует о начале стагнации. Это тревожный сигнал для власти, что где-то мы сделали недостаточно. Даже несмотря на то, что 35 – это средний результат среди стран нашего региона, мы не можем позволить себе простоя. Сейчас на кону наша устойчивость в войне, поддержка партнеров и евроинтеграционное движение Украины. Поэтому власть должна осознать этот сигнал и усилить свои реальные антикоррупционные усилия".

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Transparency International отмечает, что проблема с остановкой прогресса или проседанием в СРІ характерна и для других стран региона.

В частности, среди стран-кандидаток в ЕС за год не изменились показатели Грузии (53 балла, 53 место), Черногории (46 баллов, 65 место) и Турции (34 балла, 107 место). Сербия потеряла 1 балл (35 баллов, 105 место), по 2 балла потеряли Северная Македония (40 баллов, 88 место) и Босния и Герцеговина (33 балла, 114 место).

Инфографика ТІ

Улучшить свои показатели удалось лишь двум странам-кандидатам: на 1 балл выросли позиции Молдовы (43 балла, 76 место) и на 5 баллов выросли показатели Албании (42 балла, 80 место).

Средний балл по Европейскому Союзу в этом году снизился на 2 балла и составил 62 балла.

Страна-террористка Россия в 2024 году потеряла 4 балла – она с 22 баллами занимает 154 позицию. Также продолжает падение и Беларусь, которая тоже за прошлый год потеряла 4 балла (33 балла, 114 ступенька).

Инфографика ТІ

Для справки: Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI) – это показатель, который с 1995 года рассчитывает международная организация Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров. СРІ измеряет именно восприятие, а не фактический уровень коррупции.

Ключевым показателем Индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует.

Индекс оценивает восприятие коррупции только в государственном секторе. Он включает точку зрения бизнеса, инвесторов, исследователей рынка, частного сектора и т.д.