Троє політв'язнів з Криму вийшли на волю після 9 років у російській колонії

Троє політв'язнів у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір – кримські татари Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров – вийшли на волю після 9 років ув'язнення в російській колонії. Чоловіки відбули увесь термін.

Джерело: правозахисне об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook

Деталі: Меметов відбував термін у колонії № 11, а Абільтаров і Абсеітов – у колонії № 1 міста Ставрополя.

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Рустем Абільтаров і Зеврі Абсеітов Фото "Кримської солідарності"

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