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Троє політв'язнів з Криму вийшли на волю після 9 років у російській колонії

Ірина БалачукВівторок, 11 лютого 2025, 11:26
Троє політв'язнів з Криму вийшли на волю після 9 років у російській колонії
Політв'язень Ремзі Меметов. ФОТО "КРИМСЬКОЇ СОЛІДАРНОСТІ"

Троє політв'язнів у справі "першої Бахчисарайської групи" Хізб ут-Тахрір – кримські татари Ремзі Меметов, Зеврі Абсеітов і Рустем Абільтаров – вийшли на волю після 9 років ув'язнення в російській колонії. Чоловіки відбули увесь термін.

Джерело: правозахисне об'єднання "Кримська солідарність" у Facebook

Деталі: Меметов відбував термін у колонії № 11, а Абільтаров і Абсеітов – у колонії № 1 міста Ставрополя. 

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Рустем Абільтаров і Зеврі Абсеітов
Фото "Кримської солідарності"

Передісторія:

  • Ремзі Меметова разом із трьома іншими кримськими татарами заарештували 12 травня 2016 року в Бахчисараї. Тоді кухаря Меметова, підприємця Енвера Мамутова, стоматолога Зеврі Абсеітова і тесляра Рустема Абільтарова звинуватили в участі в терористичній організації.
  • 24 грудня 2018 року Південний окружний військовий суд засудив Меметова, Абільтарова та Абсеітова до 9 років ув'язнення. Мамутову дали 17 років позбавлення волі. 11 липня 2019 року Верховний суд Росії пом'якшив вирок, зменшивши термін усім чотирьом на 3 місяці.

Кримполітв'язніРосіяв'язниця
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