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Трое политзаключенных крымских татар вышли на свободу после 9 лет в российской колонии

Ирина БалачукВторник, 11 февраля 2025, 11:26
Трое политзаключенных крымских татар вышли на свободу после 9 лет в российской колонии
Политзаключенный Ремзи Меметов. ФОТО "КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

Трое политзаключенных по делу "первой Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир – крымские татары Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров – вышли на свободу после 9 лет заключения в российской колонии. Мужчины отбыли весь срок.

Источник: правозащитное объединение "Крымская солидарность" в Facebook

Детали: Меметов отбывал срок в колонии № 11, а Абильтаров и Абсеитов – в колонии № 1 города Ставрополя. 

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Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов
ФОТО "КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

Предыстория:

  • Повара Ремзи Меметова, предприниматела Энвера Мамутова, стоматолога Зеври Абсеитова и плотника Рустема Абильтарова арестовали 12 мая 2016 года в Бахчисарае. Их обинили в участии в террористической организации.
  • 24 декабря 2018 года Южный окружной военный суд приговорил Меметова, Абильтарова и Абсеитова к 9 годам заключения. Мамутову дали 17 лет лишения свободы. 11 июля 2019 года Верховный суд России смягчил приговор, уменьшив срок всем четверым на 3 месяца.

КрымполитзаключенныеРосcиятюрьма
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