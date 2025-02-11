Трое политзаключенных крымских татар вышли на свободу после 9 лет в российской колонии

Трое политзаключенных по делу "первой Бахчисарайской группы" Хизб ут-Тахрир – крымские татары Ремзи Меметов, Зеври Абсеитов и Рустем Абильтаров – вышли на свободу после 9 лет заключения в российской колонии. Мужчины отбыли весь срок.

Источник: правозащитное объединение "Крымская солидарность" в Facebook

Детали: Меметов отбывал срок в колонии № 11, а Абильтаров и Абсеитов – в колонии № 1 города Ставрополя.

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Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов ФОТО "КРЫМСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ"

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