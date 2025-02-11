РосЗМІ: Посол США несподівано відвідала МЗС Росії
Російське агентство "РИА Новости" пише, що 11 лютого пані посол США в Москві Лінн Трейсі несподівано прибула до Міністерства закордонних справ Росії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "РИА Новости"
Деталі: Ні російське міністерство, ні американське диппредставництво не повідомляли про причини і цілі її візиту.
Джерела російського агентства ТАСС повідомили, що деталі візиту стануть відомими пізніше.
Візит Трейсі відбувся на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США та РФ розпочали взаємодію стосовно російсько-української війни.
Доповнено в 12:12: згодом в МЗС РФ заявили "РИА Новости", що заступник міністра Сергєй Рябков провів заплановану зустріч із послом США, на якій обговорювали діяльність закордонних установ.
Нагадаємо:
- Напередодні заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що між РФ та США є контакти по лінії зовнішньополітичних відомств.
- А 5 лютого у Кремлі вперше підтвердили контакти з адміністрацією Трампа щодо України.
- Трамп також казав, що наразі США "говорять з росіянами та з українським керівництвом" щодо врегулювання війни.