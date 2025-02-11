РосЗМІ: Посол США несподівано відвідала МЗС Росії 

Російське агентство "РИА Новости" пише, що 11 лютого пані посол США в Москві Лінн Трейсі несподівано прибула до Міністерства закордонних справ Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "РИА Новости"

Деталі: Ні російське міністерство, ні американське диппредставництво не повідомляли про причини і цілі її візиту.

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Джерела російського агентства ТАСС повідомили, що деталі візиту стануть відомими пізніше.

Візит Трейсі відбувся на тлі повідомлень про те, що адміністрація президента США та РФ розпочали взаємодію стосовно російсько-української війни.

Доповнено в 12:12: згодом в МЗС РФ заявили "РИА Новости", що заступник міністра Сергєй Рябков провів заплановану зустріч із послом США, на якій обговорювали діяльність закордонних установ.

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