РосСМИ: Посол США неожиданно посетила МИД России

Российское агентство "РИА Новости" пишет, что 11 февраля госпожа посол США в Москве Линн Трейси неожиданно прибыла в Министерство иностранных дел России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "РИА Новости"

Детали: Ни российское министерство, ни американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях ее визита.

Реклама:

Источники российского агентства ТАСС сообщили, что детали визита станут известны позже.

Визит Трейси состоялся на фоне сообщений о том, что администрация президента США и РФ начали взаимодействие по российско-украинской войне.

Дополнено в 12:12: позже в МИД РФ заявили "РИА Новости", что заместитель министра Сергей Рябков провел запланированную встречу с послом США, на которой обсуждали деятельность зарубежных учреждений.

РЕКЛАМА:

Напомним: