РосСМИ: Посол США неожиданно посетила МИД России
Российское агентство "РИА Новости" пишет, что 11 февраля госпожа посол США в Москве Линн Трейси неожиданно прибыла в Министерство иностранных дел России.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "РИА Новости"
Детали: Ни российское министерство, ни американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях ее визита.
Источники российского агентства ТАСС сообщили, что детали визита станут известны позже.
Визит Трейси состоялся на фоне сообщений о том, что администрация президента США и РФ начали взаимодействие по российско-украинской войне.
Дополнено в 12:12: позже в МИД РФ заявили "РИА Новости", что заместитель министра Сергей Рябков провел запланированную встречу с послом США, на которой обсуждали деятельность зарубежных учреждений.
Напомним:
- Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что между РФ и США есть контакты по линии внешнеполитических ведомств.
- А 5 февраля в Кремле впервые подтвердили контакты с администрацией Трампа по Украине.
- Трамп также говорил, что сейчас США "говорят с россиянами и с украинским руководством " по урегулированию войны.