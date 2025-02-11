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РосСМИ: Посол США неожиданно посетила МИД России

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 11 февраля 2025, 13:02
РосСМИ: Посол США неожиданно посетила МИД России
Линн Трейси. Иллюстративное фото: Getty Images

Российское агентство "РИА Новости" пишет, что 11 февраля госпожа посол США в Москве Линн Трейси неожиданно прибыла в Министерство иностранных дел России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "РИА Новости"

Детали: Ни российское министерство, ни американское диппредставительство не сообщали о причинах и целях ее визита.

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Источники российского агентства ТАСС сообщили, что детали визита станут известны позже.

Визит Трейси состоялся на фоне сообщений о том, что администрация президента США и РФ начали взаимодействие по российско-украинской войне.

Дополнено в 12:12: позже в МИД РФ заявили "РИА Новости", что заместитель министра Сергей Рябков провел запланированную встречу с послом США, на которой обсуждали деятельность зарубежных учреждений.

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Напомним:

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