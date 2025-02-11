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Ворог скинув три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: поранено трьох містян

Валентина РоманенкоВівторок, 11 лютого 2025, 13:53
Ворог скинув три авіабомби на приватний сектор Костянтинівки: поранено трьох містян
фото прокуратури

Зранку 11 лютого впродовж 10 хвилин російська армія завдала 3 авіаудари по Костянтинівці Донецької області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За попередніми даними, окупанти вчергове використали проти місцевого населення "ФАБ-250" з модулем УМПК.

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Засоби ураження поцілили по приватному сектору населеного пункту. Внаслідок атаки отримали поранення двоє чоловіків 53 й 80 років та 74-річна пенсіонерка.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги. На момент обстрілу потерпілі перебували за місцями мешкання.

Також пошкоджено 38 приватних будинків, 3 автівки, лінії електромережі й газопровід.

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За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом чергового воєнного злочину РФ.

Донецька областьвійна
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