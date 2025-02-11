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Враг сбросил три авиабомбы на частный сектор Константиновки: ранены трое горожан

Валентина РоманенкоВторник, 11 февраля 2025, 13:53
Враг сбросил три авиабомбы на частный сектор Константиновки: ранены трое горожан
фото прокуратуры

Утром 11 февраля в течение 10 минут российская армия нанесла 3 авиаудара по Константиновке Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: По предварительным данным, оккупанты в очередной раз использовали против местного населения "ФАБ-250" с модулем УМПК.

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Средства поражения попали по частному сектору населенного пункта. В результате атаки получили ранения двое мужчин 53 и 80 лет и 74-летняя пенсионерка.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи. На момент обстрела пострадавшие находились по местам проживания.

Также повреждены 38 частных домов, 3 автомобиля, линии электросети и газопровод.

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Под процессуальным руководством Константиновской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту очередного военного преступления РФ.

Донецкая областьвойна
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