З 2022 року прокуратура облікувала понад тисячу справ за недбалість військових начальників 

Впродовж 2022 – 2024 років в Офісі генерального прокурора облікували 1039 кримінальних проваджень за недбале ставлення військових начальників до служби, а суди винесли лише 44 вироки.

Джерело: стаття УП "Справа генералів. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика"

Детали: За даними, які Офіс генпрокурора надав у відповідь на запит УП, впродовж 2022–2024 років облікували 1039 кримінальних проваджень за недбале ставлення військових начальників до служби (стаття 425 ККУ).

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За самовільне залишення поля бою (стаття 429 ККУ) обліковано 198 справ.

фото: Офіс генерального прокурора

Кількість судових вироків за обидва злочини в десятки разів менша за загальну чисельність справ, як свідчить статистика пресцентру судової влади.

Впродовж 2022 – 2024 років суди винесли 44 вироки за недбале ставлення військових начальників до служби і 15 за самовільне залишення поля бою.

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Інфографіка УП

Нагадаємо:

Під час воєнного стану стаття 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби) передбачає покарання для військових начальників у вигляді позбавлення волі від пʼяти до восьми років.

Водночас вчинення злочину за статтею 429 ККУ (самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю) карається позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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