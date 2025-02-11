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З 2022 року прокуратура облікувала понад тисячу справ за недбалість військових начальників 

Ангеліна Страшкулич, Анастасія ПроцВівторок, 11 лютого 2025, 15:05
З 2022 року прокуратура облікувала понад тисячу справ за недбалість військових начальників 
Фото: Офіс генерального прокурора / Facebook

Впродовж 2022 – 2024 років в Офісі генерального прокурора облікували 1039 кримінальних проваджень за недбале ставлення військових начальників до служби, а суди винесли лише 44 вироки.

Джерело: стаття УП "Справа генералів. Як в Україні судять командирів під час війни і до чого тут політика"

Детали: За даними, які Офіс генпрокурора надав у відповідь на запит УП, впродовж 2022–2024 років облікували 1039 кримінальних проваджень за недбале ставлення військових начальників до служби (стаття 425 ККУ). 

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За самовільне залишення поля бою (стаття 429 ККУ) обліковано 198 справ.

 
фото: Офіс генерального прокурора

Кількість судових вироків за обидва злочини в десятки разів менша за загальну чисельність справ, як свідчить статистика пресцентру судової влади. 

Впродовж 2022 – 2024 років суди винесли 44 вироки за недбале ставлення військових начальників до служби і 15 за самовільне залишення поля бою.

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Інфографіка УП

Нагадаємо: 

  • Під час воєнного стану стаття 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби) передбачає покарання для військових начальників у вигляді позбавлення волі від пʼяти до восьми років.
  • Водночас вчинення злочину за статтею 429 ККУ (самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю) карається позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

Передісторія: 

  • 20 січня працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали колишніх командирів: двох генералів та полковника, яких підозрюють у недбалості, через яку ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. Йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

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