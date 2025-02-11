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С 2022 года прокуратура учитывала более тысячи дел за халатность военных начальников 

Ангелина Страшкулич, Анастасия ПроцВторник, 11 февраля 2025, 15:05
С 2022 года прокуратура учитывала более тысячи дел за халатность военных начальников 
Фото: Офис генерального прокурора / Facebook

В течение 2022 – 2024 годов в Офисе генерального прокурора учитывали 1039 уголовных производств за халатное отношение военных начальников к службе, а суды вынесли лишь 44 приговора.

Источник: статья УП "Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика"

Детали: По данным, которые Офис генпрокурора предоставил в ответ на запрос УП, в течение 2022-2024 годов учитывали 1039 уголовных производств за халатное отношение военных начальников к службе (статья 425 УК). 

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За самовольное оставление поля боя (статья 429 УК) учтено 198 дел.

 
ФОТО: ОФИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Количество судебных приговоров за оба преступления в десятки раз меньше общей численности дел, как свидетельствует статистика пресс-центра судебной власти. 

В течение 2022 – 2024 годов суды вынесли 44 приговора за халатное отношение военных начальников к службе и 15 за самовольное оставление поля боя.

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ИНФОГРАФИКА УП

Напомним: 

  • Во время военного положения статья 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) предусматривает наказание для военных начальников в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
  • В то же время совершение преступления по статье 429 УКУ (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием) наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Предыстория:

  • 20 января работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали бывших командиров: двух генералов и полковника, которых подозревают в халатности, из-за которой враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года. Речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

прокуратураармия
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