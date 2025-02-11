С 2022 года прокуратура учитывала более тысячи дел за халатность военных начальников 

В течение 2022 – 2024 годов в Офисе генерального прокурора учитывали 1039 уголовных производств за халатное отношение военных начальников к службе, а суды вынесли лишь 44 приговора.

Источник: статья УП "Дело генералов. Как в Украине судят командиров во время войны и при чем здесь политика"

Детали: По данным, которые Офис генпрокурора предоставил в ответ на запрос УП, в течение 2022-2024 годов учитывали 1039 уголовных производств за халатное отношение военных начальников к службе (статья 425 УК).

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За самовольное оставление поля боя (статья 429 УК) учтено 198 дел.

ФОТО: ОФИС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

Количество судебных приговоров за оба преступления в десятки раз меньше общей численности дел, как свидетельствует статистика пресс-центра судебной власти.

В течение 2022 – 2024 годов суды вынесли 44 приговора за халатное отношение военных начальников к службе и 15 за самовольное оставление поля боя.

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ИНФОГРАФИКА УП

Напомним:

Во время военного положения статья 425 Уголовного кодекса Украины (халатное отношение к военной службе) предусматривает наказание для военных начальников в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

В то же время совершение преступления по статье 429 УКУ (самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием) наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Предыстория: