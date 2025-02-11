Росіяни атакували з дрона комунальників у Білозерці: двоє поранених
Вівторок, 11 лютого 2025, 16:22
Російські війська атакували з дрона автівку комунальної служби у Білозерці Херсонської області, у результаті чого поранення отримали двоє працівників, їх госпіталізували.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "У Білозерці о 13:30 російські війська атакували з дрона автівку місцевої комунальної служби, через що постраждали двоє працівників".
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Деталі: Зазначається, внаслідок атаки постраждали двоє працівників. 57-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію, струс головного мозку та уламкове поранення плеча. У 51-річного комунальника діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови.
Обох постраждалих шпиталізували, медики надають їм необхідну допомогу.