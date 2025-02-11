Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Росіяни атакували з дрона комунальників у Білозерці: двоє поранених

Анастасія ПроцВівторок, 11 лютого 2025, 16:22
Росіяни атакували з дрона комунальників у Білозерці: двоє поранених
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська атакували з дрона автівку комунальної служби у Білозерці Херсонської області, у результаті чого поранення отримали двоє працівників, їх госпіталізували.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "У Білозерці о 13:30 російські війська атакували з дрона автівку місцевої комунальної служби, через що постраждали двоє працівників".

Реклама:

Деталі: Зазначається, внаслідок атаки постраждали двоє працівників. 57-річний чоловік отримав вибухову травму, контузію, струс головного мозку та уламкове поранення плеча. У 51-річного комунальника діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення голови.

Обох постраждалих шпиталізували, медики надають їм необхідну допомогу.

Херсонська областьбезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Колишню українську чемпіонку-сумоїстку заочно засудили до 12 років тюрми за допомогу армії РФ
Українська сталь потрапить під мита Трампа: у Києві шукають рішення
Рада дозволила купити російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять
РосЗМІ: Посол США несподівано відвідала МЗС Росії 
фотоЕкснардеп із сином налагодили агробізнес з окупацією і платили податки до бюджету Росії
Аварійні відключення електроенергії скасовано – "Укренерго"
Усі новини...
Херсонська область
Вночі дрон смертельно поранив чоловіка у Бериславі на Херсонщині
РФ атакувала дронами поліцейських під час евакуації постраждалих на Херсонщині
На Херсонщині росіяни вбили 57-річного чоловіка
Останні новини
16:52
Заступник Сійярто приїхав до Києва і вимагає пояснень через нібито "наклепницьку кампанію" проти Угорщини
16:48
На засіданні "Рамштайн" не буде оголошень про нову допомогу Україні – WP
16:42
Радість від повернення полонених та гнів через обстріли: які настрої панують в українських соцмережах
16:38
Розвідка Данії: РФ може бути готовою до великої війни з Європою за п’ять років
16:37
Запорізька АЕС - на межі блекауту: наслідки російської атаки
16:36
Зеленський не вірить, що європейські "гарантії безпеки" спрацюють без США
16:22
Росіяни атакували з дрона комунальників у Білозерці: двоє поранених
16:20
Президентка Єврокомісії анонсувала €200 млрд інвестицій у штучний інтелект
16:10
"Їх убила Росія". В Україні створили проєкт про загиблих діячів культури
16:00
Сенсація у Катарі. Костюк вибила з боротьби третю ракетку світу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: