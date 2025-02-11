Россияне атаковали с дрона коммунальщиков в Белозерке: двое раненых
Вторник, 11 февраля 2025, 16:22
Российские войска атаковали с дрона автомобиль коммунальной службы в Белозерке Херсонской области, в результате чего ранения получили двое работников, их госпитализировали.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "В Белозерке в 13:30 российские войска атаковали с дрона машину местной коммунальной службы, из-за чего пострадали двое работников".
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Детали: Отмечается, в результате атаки пострадали двое работников. 57-летний мужчина получил взрывную травму, контузию, сотрясение головного мозга и осколочное ранение плеча. У 51-летнего коммунальщика диагностировали взрывную травму, контузию и осколочные ранения головы.
Обоих пострадавших госпитализировали, медики оказывают им необходимую помощь.