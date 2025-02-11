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На засіданні "Рамштайн" не буде оголошень про нову допомогу Україні – WP

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 11 лютого 2025, 16:48
На засіданні Рамштайн не буде оголошень про нову допомогу Україні – WP
Піт Гегсет. Ілюстративне фото: Getty Images

Видання The Washington Post дізналося, що 12 лютого на засіданні Контактної групи з оборони України, відомої як формат "Рамштайн", новий міністр оборони Піт Гегсет не планує анонсувати нові поставки зброї для українських воїнів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання The Washington Post

Деталі: Міністр оборони США Піт Гегсет стане в середу першим представником нової адміністрації Трампа, який відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

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Гегсет візьме участь у засіданні формату "Рамштайн", який ініціювала адміністрація попереднього президента США Джо Байдена у 2022 році. Цього тижня вперше зустріч буде скликана не США, а Великою Британією.

Очікується, що Гегсет не зробить жодних заяв щодо нової зброї для України. За словами одного з американських посадовців, він не зустрічатиметься віч-на-віч зі своїми українськими колегами, а скоріше буде "в режимі слухання" на цій зустрічі у форматі "Рамштайн", як і на засіданні міністрів оборони країн НАТО, що пройде в четвер.

"Міністр підтвердить прихильність президента Трампа додипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше. Він також підкреслить необхідність посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні", – заявили в Пентагоні перед від'їздом Гегсета до Європи.

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Неназваний дипломат з НАТО заявив, що "конструктивний діалог з новою американською адміністрацією буде найважливішим результатом" зустрічі, а також "зобов'язання США зробити все можливе, щоб Україна продовжувала боротьбу".

Нагадаємо:

  • Напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому з’явились занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу формату "Рамштайн" так, як це робила адміністрація Джо Байдена. 
  • Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, як важливо зберегти зустрічі у форматі "Рамштайн".

СШАРамштайндопомога Україні
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