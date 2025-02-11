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На заседании "Рамштайн" не будет объявлений о новой помощи Украине – WP

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцВторник, 11 февраля 2025, 16:48
На заседании Рамштайн не будет объявлений о новой помощи Украине – WP
Пит Хэгсет. Иллюстративное фото: Getty Images

Издание The Washington Post узнало, что 12 февраля на заседании Контактной группы по обороне Украины, известной как формат "Рамштайн", новый министр обороны Пит Гегсет не планирует анонсировать новые поставки оружия для украинских воинов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание The Washington Post

Детали: Министр обороны США Пит Хегсет станет в среду первым представителем новой администрации Трампа, который посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

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Гегсет примет участие в заседании формата "Рамштайн", который инициировала администрация предыдущего президента США Джо Байдена в 2022 году. На этой неделе впервые встреча будет созвана не США, а Великобританией.

Ожидается, что Хегсет не сделает никаких заявлений относительно нового оружия для Украины. По словам одного из американских чиновников, он не будет встречаться лицом к лицу со своими украинскими коллегами, а скорее будет "в режиме слушания" на этой встрече в формате "Рамштайн", как и на заседании министров обороны стран НАТО, которое пройдет в четверг.

"Министр подтвердит приверженность президента Трампа к дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в предоставлении помощи по безопасности Украине", – заявили в Пентагоне перед отъездом Гегсета в Европу.

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Напомним:

  • Неназванный дипломат из НАТО заявил, что "конструктивный диалог с новой американской администрацией будет самым важным результатом" встречи, а также "обязательства США сделать все возможное, чтобы Украина продолжала борьбу".
  • Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил, как важно сохранить встречи в формате "Рамштайн".

СШАРамштайнпомощь Украине
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