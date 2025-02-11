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Зеленський розповів, що у разі переговорів із Путіним запропонує "прямий обмін територіями"

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 11 лютого 2025, 17:13
Зеленський розповів, що у разі переговорів із Путіним запропонує прямий обмін територіями
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО - GETTY IMAGES

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського в інтервʼю The Guardian

Деталі: Зеленський заявив, що в разі, якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він планує запропонувати Росії прямий обмін територіями.

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"Ми обміняємо одну територію на іншу", – сказав він.

Глава держави додав, що не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить взамін: "Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету".

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РосіяУкраїнаКурська область війна
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