Зеленський розповів, що у разі переговорів із Путіним запропонує "прямий обмін територіями"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він запропонує лідеру Кремля Володимиру Путіну обмін територіями – окупованих українських земель на частини Курської області, які перебувають під контролем українських військових.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Зеленського в інтервʼю The Guardian
Деталі: Зеленський заявив, що в разі, якщо Дональду Трампу вдасться посадити Україну і Росію за стіл переговорів, він планує запропонувати Росії прямий обмін територіями.
"Ми обміняємо одну територію на іншу", – сказав він.
Глава держави додав, що не знає, яку частину окупованих Росією земель Україна попросить взамін: "Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету".
Нагадаємо:
- Вже понад пів року Україна утримує частину території в Курській області Росії.
- Трамп в останні тижні неодноразово говорив, що веде переговори про завершення війни в Україні, і вони начебто йдуть "досить добре".
- За непідтвердженими даними, президент США уже поговорив телефоном із Владіміром Путіним. Він також висловлював готовність зустрітись із Володимиром Зеленським.