Зеленский рассказал, что в случае переговоров с Путиным предложит "прямой обмен территориями"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он предложит лидеру Кремля Владимиру Путину обмен территориями – оккупированных украинских земель на части Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского в интервью The Guardian
Детали: Зеленский заявил, что в случае, если Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он планирует предложить России прямой обмен территориями.
"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал он.
Глава государства добавил, что не знает, какую часть оккупированных Россией земель Украина попросит взамен: "Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета".
Напомним:
- Уже более полугода Украина удерживает часть территории в Курской области России.
- Трамп в последние недели неоднократно говорил, что ведет переговоры о завершении войны в Украине, и они вроде бы идут "достаточно хорошо".
- По неподтвержденным данным, президент США уже поговорил по телефону с Владимиром Путиным. Он также выражал готовность встретиться с Владимиром Зеленским.