Зеленский рассказал, что в случае переговоров с Путиным предложит "прямой обмен территориями"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он предложит лидеру Кремля Владимиру Путину обмен территориями – оккупированных украинских земель на части Курской области, которые находятся под контролем украинских военных.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Зеленского в интервью The Guardian

Детали: Зеленский заявил, что в случае, если Дональду Трампу удастся посадить Украину и Россию за стол переговоров, он планирует предложить России прямой обмен территориями.

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"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал он.

Глава государства добавил, что не знает, какую часть оккупированных Россией земель Украина попросит взамен: "Я не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета".

Напомним:

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