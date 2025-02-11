Росіяни скинули авіабомби на Сумщину: загинули двоє людей

11 лютого російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Краснопільської громади на Сумщині, внаслідок атаки загинули 40-річний чоловік і 30-річна жінка.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними Сумської обласної прокуратури, близько 15:00 російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Краснопільської громади.

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фото: Сумська обласна прокуратура

За попередньою інформацією, окупанти скинули дві керовані авіаційні бомби.

фото: Сумська обласна прокуратура

Внаслідок атаки загинули 40-річний чоловік і 30-річна жінка. Також пошкоджено сільськогосподарське підприємство, транспортні засоби та приміщення.