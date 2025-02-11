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Россияне сбросили авиабомбы на Сумщину: погибли два человека

Анастасия ПроцВторник, 11 февраля 2025, 17:33
Россияне сбросили авиабомбы на Сумщину: погибли два человека
фото: Сумская областная прокуратура

11 февраля российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Краснопольской общины на Сумщине, в результате атаки погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным Сумской областной прокуратуры, около 15:00 российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Краснопольской громады.

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фото: Сумская областная прокуратура

По предварительной информации, оккупанты сбросили две управляемые авиационные бомбы.

 
фото: Сумская областная прокуратура

В результате атаки погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Также повреждены сельскохозяйственное предприятие, транспортные средства и помещения.

Сумская областьжертвывойна
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