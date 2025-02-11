Россияне сбросили авиабомбы на Сумщину: погибли два человека
Вторник, 11 февраля 2025, 17:33
11 февраля российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Краснопольской общины на Сумщине, в результате атаки погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина.
Источник: Офис генерального прокурора
Детали: По данным Сумской областной прокуратуры, около 15:00 российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Краснопольской громады.
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По предварительной информации, оккупанты сбросили две управляемые авиационные бомбы.
В результате атаки погибли 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Также повреждены сельскохозяйственное предприятие, транспортные средства и помещения.