Наєв отримав бойове розпорядження на Донбас – джерела

Колишній командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи Велика Новосілка.

Джерело: джерела "Інтерфакс-Україна", журналіст Юрій Бутусов у Facebook, співрозмовники УП у військовому керівництві

Деталі: Бутусов написав, що у вівторок 11 лютого Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи "Велика Новосілка". Також він заявив, що таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський.

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Пряма мова Бутусова: "А сьогодні зранку Наєв отримав призначення у війська. Наші джерела говорять, що керівництво ЗСУ отримало прямий наказ від президента Зеленського…

І ось одразу після інтервʼю (Українській Правді – ред.), у якому Наєв розповів про провал підготовки до війни та відповідальність Зеленського, Верховний головнокомандувач миттєво дав Наєву нове призначення. Очевидно, щоб він якомога швидше залишив Київ і не міг на фронті давати нові інтервʼю іншим засобам масової інформації.

За даними наших джерел, Наєв отримав бойове ропорядження, але послався на неможливість його негайного виконання, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна, це тимчасовий орган управління, і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду у ЗСУ. Зеленський не знав про це, і усі так поспішали виконати його емоційну команду, що на деталі ніхто не звернув увагу. Тепер Міноборони та Офіс президента думають яку посаду надати Наєву, щоб відправити його у тактичну групу".

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Деталі: За даними Бутусова, Наєв після отримання бойового розпорядження зазначив, що його неможливо негайно виконати, оскільки посада командира тактичної групи позаштатна і для призначення на цю посаду потрібно мати штатну посаду в ЗСУ.

Співрозмовники УП у військовому керівництві підтвердили отримання Наєвим нової посади, втім не уточнили, яким саме днем датоване розпорядження. Також співрозмовники стверджують, що людина поза штатом може обіймати посаду керівника ТГР. Зокрема, аналогічно посаду очільника штабу ОТУ "Донецьк" наразі обіймає генерал-майор Віктор Ніколюк.

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