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Наев получил боевое распоряжение на Донбасс – источники  

Украинская правдаВторник, 11 февраля 2025, 19:34
Наев получил боевое распоряжение на Донбасс – источники  
Фото: УП

Бывший командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы Великая Новоселка.

Источник: источники "Интерфакс-Украина", журналист Юрий Бутусов в Facebook, собеседники УП в военном руководстве

Детали: Бутусов написал, что во вторник 11 февраля Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка". Источники "Интерфакс-Украина" также сообщили об этом.

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В то же время Бутусов заявил, что такое решение принял президент Владимир Зеленский.

Прямая речь Бутусова: "А сегодня утром Наев получил назначение в войска. Наши источники говорят, что руководство ВСУ получило прямой приказ от президента Зеленского...

И вот сразу после интервью (Украинской Правде - ред.), в котором Наев рассказал о провале подготовки к войне и ответственности Зеленского, Верховный главнокомандующий мгновенно дал Наеву новое назначение. Очевидно, чтобы он как можно скорее покинул Киев и не мог на фронте давать новые интервью другим средствам массовой информации.

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По данным наших источников, Наев получил боевое распоряжение, но сослался на невозможность его немедленного выполнения, поскольку должность командира тактической группы внештатная, это временный орган управления, и для назначения на эту должность нужно иметь штатную должность в ВСУ. Зеленский не знал об этом, и все так спешили выполнить его эмоциональную команду, что на детали никто не обратил внимание. Теперь Минобороны и Офис президента думают какую должность предоставить Наеву, чтобы отправить его в тактическую группу".

Детали: По данным Бутусова, Наев после получения боевого распоряжения отметил, что его невозможно немедленно выполнить, поскольку должность командира тактической группы внештатная и для назначения на эту должность нужно иметь штатную должность в ВСУ.

Собеседники УП в военном руководстве подтвердили получение Наевым новой должности, впрочем не уточнили, каким именно днем датировано распоряжение. Также собеседники утверждают, что человек вне штата может занимать должность руководителя ТГР. В частности, аналогично должность главы штаба ОТГ "Донецк" сейчас занимает генерал-майор Виктор Николюк.

Предыстория:

  • 10 февраля на Украинской правде вышло интервью Наева, в котором он заявил, что накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году военное руководство не получало официальных документов о конкретной дате наступления россиян. 

война
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