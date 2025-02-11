Наев получил боевое распоряжение на Донбасс – источники
Бывший командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы Великая Новоселка.
Источник: источники "Интерфакс-Украина", журналист Юрий Бутусов в Facebook, собеседники УП в военном руководстве
Детали: Бутусов написал, что во вторник 11 февраля Наев получил боевое распоряжение отбыть на должность командира тактической группы "Великая Новоселка". Источники "Интерфакс-Украина" также сообщили об этом.
В то же время Бутусов заявил, что такое решение принял президент Владимир Зеленский.
Прямая речь Бутусова: "А сегодня утром Наев получил назначение в войска. Наши источники говорят, что руководство ВСУ получило прямой приказ от президента Зеленского...
И вот сразу после интервью (Украинской Правде - ред.), в котором Наев рассказал о провале подготовки к войне и ответственности Зеленского, Верховный главнокомандующий мгновенно дал Наеву новое назначение. Очевидно, чтобы он как можно скорее покинул Киев и не мог на фронте давать новые интервью другим средствам массовой информации.
По данным наших источников, Наев получил боевое распоряжение, но сослался на невозможность его немедленного выполнения, поскольку должность командира тактической группы внештатная, это временный орган управления, и для назначения на эту должность нужно иметь штатную должность в ВСУ. Зеленский не знал об этом, и все так спешили выполнить его эмоциональную команду, что на детали никто не обратил внимание. Теперь Минобороны и Офис президента думают какую должность предоставить Наеву, чтобы отправить его в тактическую группу".
Детали: По данным Бутусова, Наев после получения боевого распоряжения отметил, что его невозможно немедленно выполнить, поскольку должность командира тактической группы внештатная и для назначения на эту должность нужно иметь штатную должность в ВСУ.
Собеседники УП в военном руководстве подтвердили получение Наевым новой должности, впрочем не уточнили, каким именно днем датировано распоряжение. Также собеседники утверждают, что человек вне штата может занимать должность руководителя ТГР. В частности, аналогично должность главы штаба ОТГ "Донецк" сейчас занимает генерал-майор Виктор Николюк.
Предыстория:
- 10 февраля на Украинской правде вышло интервью Наева, в котором он заявил, что накануне полномасштабного вторжения России в 2022 году военное руководство не получало официальных документов о конкретной дате наступления россиян.