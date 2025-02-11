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Зеленський: Ми готові до зустрічей із представниками США

Тетяна ОлійникВівторок, 11 лютого 2025, 19:50
Зеленський: Ми готові до зустрічей із представниками США
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна найближчим часом матиме зустрічі з партнерами, зокрема, щодо спроможностей ППО.

Джерело: звернення Зеленського 11 лютого

Пряма мова: "Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів, і найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями".

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Деталі: Глава держави також додав, що цього і наступного тижня будуть перемовини з партнерами щодо спроможностей української ППО.

Що передувало:

Президент США Дональд Трамп повідомив, що відправив міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. 

Зеленський
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