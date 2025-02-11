Зеленський: Ми готові до зустрічей із представниками США
Вівторок, 11 лютого 2025, 19:50
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна найближчим часом матиме зустрічі з партнерами, зокрема, щодо спроможностей ППО.
Джерело: звернення Зеленського 11 лютого
Пряма мова: "Вже готові до зустрічей із представниками Сполучених Штатів, і найближчим часом перемовини. На багатьох рівнях. І на завтра я призначив засідання РНБО. Кілька питань: будемо робити дешевше ліки в українських аптеках, це важливо, і продовжимо захищати нашу державу санкціями".
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Деталі: Глава держави також додав, що цього і наступного тижня будуть перемовини з партнерами щодо спроможностей української ППО.
Що передувало:
Президент США Дональд Трамп повідомив, що відправив міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським.