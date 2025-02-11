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Зеленский: Мы готовы к встречам с представителями США

Татьяна ОлейникВторник, 11 февраля 2025, 19:50
Зеленский: Мы готовы к встречам с представителями США
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина в ближайшее время будет иметь встречи с партнерами, в частности, относительно возможностей ПВО.

Источник: обращение Зеленского 11 февраля

Прямая речь: "Уже готовы к встречам с представителями Соединенных Штатов, и в ближайшее время переговоры. На многих уровнях. И на завтра я назначил заседание СНБО. Несколько вопросов: будем делать дешевле лекарства в украинских аптеках, это важно, и продолжим защищать наше государство санкциями".

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Детали: Глава государства также добавил, что на этой и следующей неделе будут переговоры с партнерами о возможностях украинской ПВО.

Что предшествовало:

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отправил министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским.

Зеленский
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