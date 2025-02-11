В Конгресі готують законопроєкт, щоб не дозволити Трампу витрачати кошти на ліквідацію USAID

В Конгресі США група законодавців-демократів готується представити законопроєкт, покликаний завадити адміністрації Дональда Трампа використовувати державні кошти для ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Джерело: у коментарі Reuters розповіла авторка законопроєкту Сара Джейкобс, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У законопроєкті, про який раніше не повідомлялося, також ідеться про те, що USAID як незалежну агенцію можна ліквідувати лише актом Конгресу.

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Також у документі зазначено, що будь-яку реформу потрібно проводити згідно із законом. Демократи заявили, що дії президента Дональда Трампа щодо ліквідації агентства незаконні.

Джейкобс зазначила, що законопроєкт заборонить адміністрації використовувати державні кошти для виплати зарплат тим, хто працює над ліквідацією USAID як незалежного агентства, включаючи співробітників Департаменту ефективності уряду Ілона Маска, а також для інших витрат, таких як заклеювання стрічкою вивісок USAID.

Хоча законопроєкт може зіткнутися з труднощами як у Палаті представників, так і в Сенаті, якщо він стане законом, держсекретар повинен буде засвідчити його дотримання протягом 30 днів після набуття ним чинності і кожні п'ять років після цього.

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"Ліквідація USAID вже є незаконною. Те, що вже робить Ілон Маск, є незаконним. Якщо вони витратять хоч один долар США, а ми знаємо, що він у них є, на його ліквідацію, це буде додатковий рівень незаконності", – сказала Джейкобс.

За її словами, в Конгресі "є достатньо республіканців, які в минулому заявляли, що їм небайдужа доля USAID".

Джейкобс переконана, що авторам законопроєкту вдасться знайти необхідні для його ухвалення 218 голосів.

Адміністрація президента США у перші дні роботи призупинила фінансування міжнародної допомоги через агентство USAID – яке Трамп, за його словами, хоче ліквідувати.

Після того, як робота USAID була фактично зупинена, співробітники установи по всьому світу відправлені в адміністративну відпустку.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи, призупинивши реалізацію деяких аспектів плану з ліквідації агентства.