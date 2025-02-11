В Конгрессе готовят законопроект, чтобы не позволить Трампу тратить средства на ликвидацию USAID

В Конгрессе США группа законодателей-демократов готовится представить законопроект, призванный помешать администрации Дональда Трампа использовать государственные средства для ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).

Источник: в комментарии Reuters рассказала автор законопроекта Сара Джейкобс, сообщает "Европейская правда"

Детали: В законопроекте, о котором ранее не сообщалось, также говорится о том, что USAID как независимое агентство можно ликвидировать только актом Конгресса.

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Также в документе указано, что любую реформу нужно проводить по закону. Демократы заявили, что действия президента Дональда Трампа по ликвидации агентства незаконны.

Джейкобс отметила, что законопроект запретит администрации использовать государственные средства для выплаты зарплат тем, кто работает над ликвидацией USAID как независимого агентства, включая сотрудников Департамента эффективности правительства Илона Маска, а также для других расходов, таких как заклеивание лентой вывесок USAID.

Хотя законопроект может столкнуться с трудностями как в Палате представителей, так и в Сенате, если он станет законом, госсекретарь должен будет засвидетельствовать его соблюдение в течение 30 дней после вступления его в силу и каждые пять лет после этого.

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"Ликвидация USAID уже является незаконной. То, что уже делает Илон Маск, является незаконным. Если они потратят хоть один доллар США, а мы знаем, что он у них есть, на его ликвидацию, это будет дополнительный уровень незаконности", – сказала Джейкобс.

По ее словам, в Конгрессе "есть достаточно республиканцев, которые в прошлом заявляли, что им небезразлична судьба USAID".

Джейкобс убеждена, что авторам законопроекта удастся найти необходимые для его принятия 218 голосов.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.