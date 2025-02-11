Російські війська обстріляли Куп’янщину: є постраждалий

Російська армія 11 лютого обстріляла село Кутьківка Купʼянського району, унаслідок цього постраждав 54-річний чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 11 лютого близько 18:00 російська армія обстріляла с. Кутьківка Купʼянського району. Отримав поранення 54-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння".

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Деталі: Крім того, у селі Моначинівка Куп'янського району близько 10:00 під ворожий обстріл потрапила автівка екстреної медичної допомоги. У транспортному засобі вибито вікна та пробиті двері.

фото - харківська обласна прокуратура

Попередньо правоохоронці встановили, що по населених пунктах війська РФ били з РСЗВ "Град".