Российские войска обстреляли Купянщину: есть пострадавший

Российская армия 11 февраля обстреляла село Кутьковка Купянского района, в результате этого пострадал 54-летний мужчина.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 11 февраля около 18:00 российская армия обстреляла с. Кутьковка Купянского района. Получил ранения 54-летний мужчина. Повреждены частные домовладения".

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Детали: Кроме того, в селе Моначиновка Купянского района около 10:00 под вражеский обстрел попала машина экстренной медицинской помощи. В транспортном средстве выбиты окна и пробиты двери.

фото - харьковская областная прокуратура

Предварительно правоохранители установили, что по населенным пунктам войска РФ били из РСЗО "Град".